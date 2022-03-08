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НАТО несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України, - Столтенберг

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Брюссель, Вівторок 08 березня 2022 14:29
НАТО несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України. Однак він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на gazeteduvar.

"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.

"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у випадку сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг оголосив рішення альянсу щодо безпольотної зони над Україною, заявивши, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

При цьому на тлі нападу Росії на Україну Північноатлантичний альянс (НАТО) посилив військову присутність на своєму східному фланзі. Сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії.

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