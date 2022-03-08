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НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг

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Брюссель, Вторник 08 марта 2022 14:29
НАТО несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс несет ответственность за нераспространение эскалации за пределы Украины. Однако он предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gazeteduvar.

"Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс будет защищать своих союзников.

"Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг объявил решение альянса по бесполетной зоне над Украиной, заявив, что самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины.

При этом на фоне нападения России на Украину Североатлантический альянс (НАТО) усилил военное присутствие на своем восточном фланге. Сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России.

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