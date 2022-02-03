НАТО назвало перекидання військ РФ до Білорусі найбільшим з часів холодної війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 000 військовослужбовців та сучасне озброєння. Що стало найбільшим військовим перекиданням Москви до країни з часів закінчення холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Росія направила до Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО) далекої дії С-400 "Тріумф". Очікується, що вона заступить на бойове чергування на полігоні під Брестом.

"Все це поєднуватиметься з щорічними російськими навчаннями ядерних сил", - додав Столтенберг, пояснюючи, що мова йде використання ракетних комплексів "Іскандер".

За словами генсека НАТО, до розгортання російських увійшли сили спеціальних операцій "Спецназ", винищувачі Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" та системи ППО С-400.

Нагадаємо, нещодавно РФ вже відправляла до Білорусі два дивізіони ракетних комплексів С-400.

Раніше стало відомо, що РФ та Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.

При цьому в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

У самій Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.