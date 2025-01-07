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НАТО направляет десяток кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море

Вторник 07 января 2025 19:11
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НАТО направляет десяток кораблей для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море Фото: НАТО направляет десяток кораблей в Балтийское море для охраны подводной инфраструктуры (encyclopedia.mil.ru)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО в конце этой недели начнет масштабную операцию по охране критически важных объектов в Балтийском море. Альянс направляет для миссии до десяти кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечает издание, НАТО направит корабли, которые сейчас несут службу в Балтийском море, а также корабли, которые отправят непосредственно страны НАТО. В целом их будет около десяти. Они останутся в море до апреля.

Корабли будут размещаться рядом с энергетическими кабелями и кабелями передачи данных. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор. В международных водах НАТО не может, например, блокировать прохождение судов других стран, говорится в сообщении.

Кроме того, Финский залив по-прежнему будут охранять в том числе финские и эстонские корабли.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Повреждение подводных кабелей в Балтийском море

Напомним, недавно стало известно о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. В Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе. Там были замечены два судна.

Ранее мы писали, что 18 ноября оборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией.

В тот же день в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

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НАТО Балтийское море
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