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НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі

Вівторок 07 січня 2025 19:11
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НАТО направляє десяток кораблів для охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі Фото: НАТО направляє десяток кораблів у Балтійське море для охорони підводної інфраструктури (encyclopedia.mil.ru)
Автор: Тетяна Степанова

НАТО наприкінці цього тижня розпочне масштабну операцію з охорони критично важливих об'єктів у Балтійському морі. Альянс направляє для місії до десяти кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначає видання, НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі, а також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти. Вони залишаться в морі до квітня.

Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями й кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн, ідеться в повідомленні.

Крім того, Фінську затоку, як і раніше, охоронятимуть, зокрема, фінські й естонські кораблі.

Рішення про збільшення своєї присутності в Балтійському морі НАТО прийняло 30 грудня на прохання Фінляндії та Естонії.

Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.

Раніше ми писали, що 18 листопада обірвався підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною.

Того ж дня у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв'язку - між Литвою та Швецією.

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НАТО Балтійське море
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