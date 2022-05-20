США можуть залишити в Європі 100 тисяч своїх військових, - CNN
США можуть залишити в Європі свій посилені військовий контингент в 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон піде в тому випадку, якщо Росія не припинить війну в Україні і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції і НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як зазначає видання, США збільшили чисельність своїх сил в Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до близько 100 тисяч. Американські війська були розміщені в країнах, які знаходяться вздовж східного флангу Європи. Це було з метою підтримки НАТО і подальшого стримування Росії.
Співрозмовники видання уточнили, що в разі необхідності США можуть тимчасово збільшити свій військовий контингент в Європі. Рішення буде прийнято в тому випадку, якщо НАТО проведе більше військових навчань або зміниться ситуація з безпекою.
За словами джерел видання, ці плани почали розглядати після зустрічі головнокомандувачів Збройних сил НАТО в Брюсселі. Військові дають рекомендації майбутній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, запланованої на червень, а також саміту на вищому рівні, який пройде в Мадриді в кінці травня.
Нагадаємо, за три тижні до нападу Росії на Україну США почали перекидання додаткових військових сил до Європи.
Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну країни східного флангу НАТО зажадали посилення сил Альянсу в регіоні.
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