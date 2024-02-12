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НАТО не может зависеть от прихотей президента США: Боррель о скандальном заявлении Трампа

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

НАТО не может зависеть от прихотей президента США и военным союзом, который не выполняет своих обязательств.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жожеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ранее Дональд Трамп предположил, что Соединенные Штаты могут не защитить союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону, от потенциального российского вторжения.

На просьбу ответить на комментарии Трампа Боррель сказал: "НАТО не может быть военным союзом по выбору… в зависимости от настроения президента США".

Скандальное заявление Трампа

Напомни, во время политического митинга 10 февраля в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами со стороны некоторых стран НАТО, и рассказал прошлом разговоре с главой "большой страны" о нападении России на такие страны.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп неназванному лидеру.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

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