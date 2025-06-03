НАТО хочет усилить наземную ПВО в пять раз из-за угрозы агрессии России, - Bloomberg

НАТО просит европейские государства-члены расширить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз, поскольку Альянс стремится заполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщили источники издания, вопрос о наращивании будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического договора в Брюсселе 5 июня, поскольку обсуждения происходят за закрытыми дверями.

Пятикратная цель будет коллективной для европейских государств-членов Альянса, а индивидуальные уровни будут меняться в конце, сказали источники. Сроки реализации усилий по противовоздушной обороне не были четко определены.

Министры на этой неделе уже должны одобрить одно из самых амбициозных обязательств по увеличению запасов вооружения со времен Холодной войны в рамках европейских и канадских усилий по перевооружению и сокращению их зависимости от оборонных систем США. Брюссельская встреча заложит основу для саммита лидеров 24-25 июня в Гааге.

Отмечается, что увеличение вооружения является частью более широких амбиций по увеличению расходов на оборону во всем альянсе. Под руководством президента США Дональда Трампа, члены НАТО объединяются вокруг цели тратить 5% экономического объема - 3,5% на основную оборону и еще 1,5% на расходы, связанные с обороной, на такие сферы, как инфраструктура, киберзащита и готовность гражданского населения.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Мы должны продолжать укреплять наши силы сдерживания и оборону, а это означает переход к полной боевой готовности", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече в Вильнюсе.

По словам высокопоставленного европейского военного чиновника, члены НАТО остро нуждаются в наращивании наземных систем противовоздушной обороны, которые защищают от угроз, включая все более сложные беспилотники, ракеты и истребители.

Чиновник отметил, что Альянс сократил использование таких систем в течение последних трех десятилетий, поскольку внимание НАТО перешло за пределы сферы времен холодной войны, чтобы сосредоточиться на угрозах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.