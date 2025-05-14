НАТО готовится выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборону, - Bloomberg

Союзники по НАТО начали вырабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону. Соглашение должно смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5% от ВВП на военные нужды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам дипломатов, переговорщики Альянса хотят достичь цели 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году. План обсуждается перед саммитом Организации Североатлантического договора в Гааге в июне.
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталья 14 и 15 мая.
Средиземноморская встреча проходит на фоне дипломатического наплыва, поскольку администрация Трампа стремится положить конец войне в Украине, которая тянется уже более трех лет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Путин не подал никаких признаков того, что приедет.
Соглашение о расходах на оборону в масштабах, которых требует Трамп (ни один из 32 членов НАТО, включая США, не достиг этого порога), станет крупнейшим увеличением расходов западных союзников со времен окончания холодной войны.
Новая основная цель в 3,5% основана на амбициозных новых планах обороны, разрабатываемых НАТО. Альянс распространил подробные, строго засекреченные списки вооружений и других возможностей среди правительств стран-членов, которые руководители оборонных ведомств обсудят в Брюсселе 14 мая.
Списки, известные как цели возможностей, были приняты союзниками и, вероятно, будут подписаны на встрече министров обороны в Брюсселе в начале июня. Формальное одобрение ожидается на саммите 24-25 июня в Гааге.
Начиная со своего первого срока, Трамп ругал союзников за то, что они не смогли достичь давнего порога в 2% расходов. Восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов по состоянию на ежегодный отчет НАТО в апреле.
Генеральный секретарь Марк Рютте подталкивает союзников согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, с дополнительными 1,5%, выделенными на более широкий набор расходов, связанных с обороной, сообщили источники.
Выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, Рютте заявил, что целью саммита в Гааге станет перераспределение расходов внутри альянса с учетом огромной доли США по сравнению с европейскими союзниками по НАТО и Канадой.
Министры в Анталье обсудят, какие расходы будут учитываться в компоненте 1,5%, включая такие области, как военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность, заявили дипломаты, добавив, что переговоры находятся на начальной стадии. Осталось неясным, будет ли этот сегмент включать существующие расходы или потребует новых обязательств.
Ожидается, что саммит будет короче предыдущих встреч и будет посвящен расходам и промышленному росту, а кульминацией станет короткая декларация, сообщают европейские дипломаты. Один дипломат сказал, что темой будет альянс, а не будущее Украины в нем.
Скептическое отношение Трампа к членству Украины в НАТО на данный момент исключило этот вариант из рассмотрения, а продление обещания НАТО в размере 40 млрд долларов на поддержку пострадавшей от войны страны, принятого в прошлом году, также не обсуждалось.
Другая инициатива Рютте на столе переговоров касается пересмотра эффективности и внутреннего управления альянса. Попытка может понравиться президенту США, сказал один источник.
Напомним, в начале июня Reuters сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте хочет убедить членов Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить дополнительные 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью. Это может позволить президенту США Дональду Трампа "объявить о победе" на саммите НАТО в Гааге в июне.
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