На какие уступки в переговорах с Россией готовы украинцы: ответ социолога

Большинство украинцев готовы договариваться о прекращении войны. Для этого готовы пойти на определенные уступки, но вариантов много.

Как отметил социолог, украинец не очень верит в результативность любых переговоров с россиянами. Но и войну до возвращения всех территорий поддерживают только около 10%.

Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60%, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения, сказал он.

"Все-таки мир важнее, чем война до конца. Общество склонилось к этому. Можно это трактовать как усталость, можно как угодно. Но понятно, что когда ни одна сторона не побеждает на поле боя, то надо искать переговоры", - пояснил социолог.

Позиции на переговорах

Антипович заявил, что россиянам не верят, поэтому верят, что при участии США и Европы Украина может достичь определенных договоренностей с россиянами об остановке войны.

"Наверное, не о ее полном прекращении и не о победе, потому что какая это победа, когда ты потерял территории, это наверняка нельзя назвать победой", - сказал он.

По его словам, по состоянию на сейчас все говорят об определенных компромиссах по территориям. Но все зависит от условий.

"От ранее оккупированных - гипотетически готовы отказаться. От НАТО - гипотетически, да. От ЕС - нет. От оккупированных недавно территорий - не готовы. Но если такой будет цена мира - то тогда, вероятно, да. Но если это не цена мира, а просто так отдать - то тогда уж точно нет. Вариативности очень много", - пояснил он.

Социологи понимают чем готов украинец пожертвовать. "Наверное, брендом НАТО. Потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали какие-то политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинец скорее готовы пожертвовать. А вот европейским будущим, то есть вступлением в Евросоюз, мы не готовы пожертвовать", - констатировал он.