Світові військові витрати досягли рекордного рівня за 30 років

Фото: війська НАТО (flickr.com-nato)

У 2019 році видатки на оборону на планеті становили 2,2 відсотка світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину

У минулому році видатки на оборону у всьому світі склали 1,917 трильйона доларів, це найбільша сума, витрачена на оборону з моменту початку досліджень в 1988 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Стокгольмського інституту проблем світу.

Для порівняння в інституті зазначили, що витрати на оборону на планеті становили 2,2 відсотка світового ВВП або приблизно 249 доларів на людину.

62% всіх витрат на оборону припадає на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Саудівську Аравію. Найбільше витратили на оборону США, на країну припадає 38 відсотків світових витрат на оборону.

На другому і третьому місцях опинилися Китай та Індія відповідно. Зокрема, у минулому році оборонні витрати Китаю зросли на 5,1 відсотка і досягли, за оцінками SIPRI, 261 млрд доларів. А витрати Індії збільшилися на 6,8 відсотка до 71,1 млрд доларів.

Росія займає четверте місце. У 2019 року вона витратила на 4,5 відсотка більше - 65,1 млрд доларів.

Україна за обсягом витрат піднялася з 41-го на 35 місце. В минулому році наша країна витратила млрд доларів на оборону, зростання порівняно з попереднім роком склав 9,3 відсотка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США скоротять кількість військових на найбільших за останні 25 років навчаннях НАТО Defender Europe 2020 через новий тип коронавірусу COVID-19.