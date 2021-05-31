ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 08:52
У Зеленського оцінили можливість референдуму щодо Донбасу Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України назвали умову проведення референдуму щодо Донбасу. Це робитимуть, якщо переговори щодо Донбасу вимагатимуть такого кроку.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми".

На нещодавній прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що головне питання, яке варто винести на референдум - ситуація на Донбасі. Однак, за словами Подоляка, це не означає, що питання ОРДЛО стане однією з перших тем, винесених на всенародне голосування.

"Україна робить все можливе для того, щоб знайти такий дипломатичний шлях, який забезпечить справжній тривалий мир. Якщо одним з етапів на цьому шляху може стати всеукраїнський референдум, то потрібно враховувати ті запобіжники, які вже зафіксовані в прийнятому законі", - зазначив Подоляк.

Він заявив, що будь-якого питання на референдум або рішення в порушення нашої Конституції не може бути навіть гіпотетично.

Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас референдум Офіс президента
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми