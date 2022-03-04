ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: Світовий банк готовий потужно підтримувати Україну

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 березня 2022 22:55
Зеленський: Світовий банк готовий потужно підтримувати Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський зідзвонився з главою світового банку Девідом Малпассом. Кредитна організація готова потужно підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Триває діалог з фінансовими партнерами - поговорив з главою світового банку Девідом Малпассом", - написав Зеленський.

За його словами, Світовий банк готовий дієво і потужно підтримувати Україну. Глава держави підкреслив, що це важливо для подолання наслідків російської агресії.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк розробляють пакет фінансової підтримки України у розмірі 3 млрд доларів.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Всемирный банк Війна Росії проти України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна