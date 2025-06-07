НАТО бессильно. Коваленко предупредил Европу об угрозе дронов на оптоволокне

Украина и Россия сейчас активно работают над развитием ударных дронов на оптоволокне. И это сейчас очень важно понять Европе.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram .

По словам Коваленко, развивать это направление России будет помогать Китай. И уже скоро дальность дронов на оптоволокне будет составлять 30-50 километров, а через год, возможно, и больше.

"У армий НАТО нет технологий противодействия, вообще. Часть высокотехнологичного оружия, которая была преимуществом с 80-х и до 2022 - больше не дает такого преимущества на поле боя перед массой людей и дронов", - подчеркнул руководитель ЦПД.

По его словам, Запад не сделал выводов после того, как Иран под санкциями смог развить сферу ударных БПЛА. Более того, российская война против Украины дала Тегерану новый рывок в развитии.

"Тут или шевелиться, или дальше сидеть и думать, что танки Leopard и ограниченное количество крылатых ракет все решат", - резюмировал Коваленко.