НАТО безсиле. Коваленко попередив Європу про загрозу дронів на оптоволокні
Україна та Росія зараз активно працюють над розвитком ударних дронів на оптоволокні. І це зараз дуже важливо зрозуміти Європі.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
За словами Коваленка, розвивати цей напрямок Росії буде допомагати Китай. І вже скоро дальність дронів на оптоволокні буде становити 30-50 кілометрів, а через рік, можливо, і більше.
"В армій НАТО немає технологій протидії, взагалі. Частина високотехнологічної зброї, яка була перевагою з 80-х і до 2022 - більше не дає такої переваги на полі бою перед масою людей та дронів", - наголосив керівник ЦПД.
За його словами, Захід не зробив висновків після того, як Іран під санкціями зміг розвинути сферу ударних БПЛА. Ба більше, російська війна проти України дала Тегерану новий ривок в розвитку.
"Тут або ворушитися, або далі сидіти і думати, що танки Leopard і обмежена кількість крилатих ракет все вирішать", - резюмував Коваленко.
Дрони на оптоволокні у війні
Дрони на оптоволокні відіграють у війні Росії проти України дедалі помітнішу роль, особливо в умовах активного використання РЕБів, які блокують радіосигнал зв’язку або GPS. Ці дрони керуються та передають відео не по радіоканалу, а через надтонкий оптоволоконний кабель, який тягнеться за дроном з котушки.
На початку квітня оборонний кластер Brave1 провів перші випробування українських FPV-дронів на оптоволокні з радіусом дії понад 20 кілометрів. Тоді свої дрони протестували 15 українських розробників.
Україна також намагається перешкоджати виробництву дронів на оптоволокні у РФ. Зокрема, у травні під атакою опинився завод оптоволоконних системи у Саранську. Російський завод серйозно постраждав, навіть вирішувалося питання його повної зупинки.
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