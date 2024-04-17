У НАТО много систем ПВО, которыми можно поделиться с Украиной, - Столтенберг

"Я не могу назвать точное количество, потому что это разведывательная или секретная информация, в которую я не могу вдаваться. В Европе их меньше 100", - сказал Столтенберг.

По его словам, Альянс имеет значительное количество батарей Patriot, но это также отражает тот факт, что Соединенные Штаты, которые являются союзником с наибольшим количеством этих систем ПВО, "несут глобальную ответственность".

"Но реальность такова, что, конечно, у нас есть системы достаточно большие для того, чтобы мы могли поставлять значительно больше Украины, когда речь идет о противовоздушной обороне в целом, в частности батареи Patriot. И именно над этим мы сейчас работаем", - отметил генсек. НАТО.