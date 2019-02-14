НАТО в 2019 році активізує військово-морську присутність в Чорному морі, - Полторак

НАТО вимагає від Росії звільнити українських полонених моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці

В 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, который находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, по словам Полторака, "НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ". В Альянсе считают, что "свобода судоходства на основе международного права нарушена РФ и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона".

"В этом году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться меры кораблей, как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников" - сообщи Полторак.

Напомним, Полторак также заявил, что союзники Украины в НАТО готовы увеличить поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности страны. В частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям Вооруженных сил Украины.

Добавим, что Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составляющей наращивания присутствия сил альянса в этом регионе.

Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.