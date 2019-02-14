Кораблі НАТО за кілька днів увійдуть у Чорне море, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Генсек НАТО зазначив, що нарощення присутності альянсу у Чорному морі важливе для підтримки України

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань, і це стане складовою нарощування присутності сил альянсу у цьому регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами генсека, наростити присутність альянсу у Чорному морі важливо для підтримки України.

"Ми зараз дивимося на те, яким чином ми можемо збільшити нашу присутність у Чорному морі. За кілька днів кораблі НАТО увійдуть у Чорне море для участі в навчаннях. Тож ми суттєво підвищили нашу присутність, це важливо, щоб підтримати Україну і регіональну безпеку", - зауважив Столтенберг.

За його словами, у четвер міністри оборони мали неформальний сніданок разом з міністром оборони України Степаном Полтораком, який був організований від імені міністра оборони Британії.

"Ми обговорили ситуацію в Україні та навколо неї, включаючи ситуацію на Азові. Союзники висловили потужну підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності та закликали Росію негайно звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені у листопаді", - сказав Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що союзники закликали Україну рухатися далі шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендацій Венеціанської комісії до закону про освіту.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 13-14 лютого здійснить візит до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як писало РБК-Україна раніше, Столтенберг заявив, що альянс має намір нарощувати військову присутність в Чорному морі у відповідь на порушення Росією міжнародних норм.

Додамо, плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Німеччини, в лютому відвідає два чорноморських порти в Болгарії. Корабель відправиться у Чорне море в рамках постійної протимінної групи НАТО.