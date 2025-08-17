Надвигается непогода: синоптики рассказали, где сегодня будут дожди, грозы и град

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. На севере, западе и в некоторых центральных областях кратковременные дожди и грозы.

Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут в западных и северных областях +23 +28 градусов, на остальной территории от +27 +32 градусов.



Погода в Киеве

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Киеве и области 17 августа. Ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет +26 +28 градусов.

