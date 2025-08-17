RU

Общество Образование Деньги Изменения

Надвигается непогода: синоптики рассказали, где сегодня будут дожди, грозы и град

Фото: синоптики рассказали, где сегодня будет бушевать непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 17 августа испортится в некоторых регионах. Ряд областей накроют дожди с грозами и градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. На севере, западе и в некоторых центральных областях кратковременные дожди и грозы.

Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут в западных и северных областях +23 +28 градусов, на остальной территории от +27 +32 градусов.

Погода в Киеве

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в Киеве и области 17 августа. Ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в Киеве днем будет +26 +28 градусов.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, как непогода летом повлияли на урожай в Украине.

Также ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война в Украине уничтожает климат.

