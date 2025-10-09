На следующей неделе делегация во главе с премьером едет в США: Зеленский назвал цель визита

"Мы благодарны США и президенту (Дональду - ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса (Андреем - ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом - ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США", - отметил Зеленский.

По его словам, среди ключевых тем: ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться.

Он также подчеркнул, что идет подготовка по продолжению работы Коалиции желающих. На октябрь-ноябрь готовятся соответствующие действия, встречи и результаты.

"Думаю, что важна информация от нашей Службы внешней разведки. Общего видения относительно войны у Америки и РФ нет на сегодня. И Америка понимает, что Россия врет. И я думаю, что это важно с точки зрения будущего, помощи наших партнеров нашему государству и трека по окончанию войны", - добавил глава государства.