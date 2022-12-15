Со следующего года в Британии будут учиться более 19 тысяч украинских военных, - Пристайко

"За восемь лет войны британские подразделения научили около 25 тысяч наших офицеров и солдат, находясь в Украине. Сейчас эта работа перенесена в Великобританию. К новому году еще закончим около 10 тысяч", - рассказал Пристайко.

Начиная с 1 января следующего года, еще 19 200 солдат и офицеров пройдут обучение на территории Великобритании.

"Британия делает это не только сама, она привлекла уже 10 наций, в том числе офицеров из таких дальних стран, как Австралия и Новая Зеландия", - подчеркнул посол.

Пристайко сообщил, что во время 5-недельного учебного курса британские инструкторы учили гражданских украинцев, как стать эффективными солдатами и как сохранить жизнь.

"Но наше взаимодействие этим не ограничивается. Мы с помощью наших коллег обучали здесь много разных специалистов - медиков, военных инженеров. Кроме этого, обучали экипажи вертолетов, команды кораблей, которые готовы к передаче", - заверил дипломат.

Относительно специализации военнослужащих, которые будут учиться после Нового года, Пристайко сообщил, что подавляющее большинство из них - солдаты пехоты, которые впоследствии пополнят сержантский корпус.