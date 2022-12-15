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З наступного року у Британії навчатимуться понад 19 тисяч українських військових, - Пристайко

Фото: надзвичайний і повноважний посол України у Британії Вадим Пристайко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

З 2023 року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг надзвичайного і повноважного посла України у Британії Вадима Пристайка у телеефірі Медіацентру Україна - Укрінформ.

"За вісім років війни британські підрозділи навчили близько 25 тисяч наших офіцерів та солдат, перебуваючи в Україні. Зараз ця робота перенесена у Велику Британію. До нового року ще закінчимо майже 10 тисяч", - розповів Пристайко.

Починаючи з 1 січня наступного року, ще 19 200 солдат та офіцерів пройдуть навчання на території Великої Британії.

"Британія робить це не тільки сама, вона залучила вже 10 націй, у тому числі, офіцерів з таких далеких країн, як Австралія та Нова Зеландія", - підкреслив посол.

Пристайко поінформував, що під час 5-тижневого навчального курсу британські інструктори вчили цивільних українців, як стати ефективними солдатами і як зберегти життя.

"Але наша взаємодія цим не обмежується. Ми за допомогою наших колег навчали тут багато різних спеціалістів - медиків, військових інженерів. Окрім цього, навчали екіпажі вертольотів, команди кораблів, які готові до передачі", - запевнив дипломат.

Стосовно спеціалізації військовослужбовців, які навчатимуться після Нового року, Пристайко повідомив, що переважна більшість з них - це солдати піхоти, які поповнять згодом сержантський корпус.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що британські морпіхи брали участь у таємних операціях на території України після повномасштабного вторгнення росіян.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у Великій Британії закінчилася остання серія навчань українських військових.

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