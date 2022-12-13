В Британии впервые подтвердили участие своих морпехов в секретных операциях в Украине
Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения россиян.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times, об этом рассказал генерал-лейтенант Королевских военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн.
По его словам, в начале 2022 года Британия направила в Украину 350 военнослужащих. Они помогли эвакуировать посольство в Польшу.
При этом в апреле они вернулись в Киев для того, чтобы обеспечить охрану британского дипломатического представительства, которое восстанавливало свою работу.
"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - добавил он, не раскрыв деталей.
В комментарии The Times представитель Королевских ВМС Британии подчеркнул, что морпехов перебросили в Украину для поддержки дипломатического присутствия и они не выполняли никаких боевых действий.
Издание также отмечает, что именно в апреле оно сообщало о возобновлении подготовки военных в Украине, которую проводили солдаты Специальной воздушной службы Британии.
Напомним, 4 декабря стало известно, что в Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных. Учебную программу возобновят в январе 2023 года.
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