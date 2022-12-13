ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии впервые подтвердили участие своих морпехов в секретных операциях в Украине

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 18:41
В Британии впервые подтвердили участие своих морпехов в секретных операциях в Украине Иллюстративное фото: в Британии впервые подтвердили участие своих морпехов в секретных операциях в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения россиян.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times, об этом рассказал генерал-лейтенант Королевских военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн.

По его словам, в начале 2022 года Британия направила в Украину 350 военнослужащих. Они помогли эвакуировать посольство в Польшу.

При этом в апреле они вернулись в Киев для того, чтобы обеспечить охрану британского дипломатического представительства, которое восстанавливало свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - добавил он, не раскрыв деталей.

В комментарии The Times представитель Королевских ВМС Британии подчеркнул, что морпехов перебросили в Украину для поддержки дипломатического присутствия и они не выполняли никаких боевых действий.

Издание также отмечает, что именно в апреле оно сообщало о возобновлении подготовки военных в Украине, которую проводили солдаты Специальной воздушной службы Британии.

Напомним, 4 декабря стало известно, что в Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных. Учебную программу возобновят в январе 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян