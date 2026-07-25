Следующим городом с 5G станет Одесса: самое интересное из интервью с Минцифрой

На этой неделе в Киеве запустили пилотный тест сети 5G, а следующим городом, где заработает новейшая технология, станет Одесса.
РБК-Украина расспросила замминистра цифровой трансформации Станислава Прибытько, где уже "ловит" 5G и что изменится для украинцев. Самое интересное - рассказываем ниже.
Сегодня основная зона покрытия 5G - центральная часть: от Майдана Независимости до Бессарабской площади.
Но у каждого мобильного оператора есть свои локации, где его абонентам доступна технология 5G. Полный перечень локаций доступен по ссылке.
Постепенно этих локаций будет становиться больше, а вместе с этим будет расширяться и покрытие 5G.
Следующим городом для запуска пилотной сети 5G станет Одесса, что позволит протестировать технологию в мегаполисе с плотной застройкой.
Темпы расширения покрытия, прежде всего, зависят от ситуации с безопасностью, завершения военного положения и масштабов населенного пункта (большие города требуют больше времени и инвестиций).
Также скорость развертывания определяется результатами текущих тестирования сети, реальным спросом пользователей и готовностью мобильных операторов финансировать инфраструктуру.
Одесса станет следующим городом, где запустят тест 5G (Инфографика РБК-Украина)
Главное преимущество между 5G и 4G - это скорость: тяжелые файлы будут загружаться в считанные секунды, а страницы и видео будут открываться мгновенно.
Еще один плюс - стабильность в толпе. Сеть выдерживает гораздо больше телефонов на одном квадратном метре, поэтому связь не будет "тормозить" там, где много людей.
Кроме того, 5G имеет гораздо меньшую задержку сигнала. В целом интернет станет гораздо более комфортным и надежным, что особенно ощутимо во время видеозвонков, онлайн-игр и работы сервисов в реальном времени.
Пилотное тестирование сети 5G не подразумевает автоматических изменений в тарифах. И хотя Минцифры не влияет на формирование тарифов, такая договоренность была достигнута с операторами мобильной связи.
Для пользователей ничего не меняется, сегодня они могут подключаться к 5G в пределах своих действующих тарифов.
Полное интервью Станислава Прибытько для РБК-Украина - читайте по ссылке.