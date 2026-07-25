Следующим городом с 5G станет Одесса: самое интересное из интервью с Минцифрой

Где уже можно "поймать" 5G в Киеве

Сегодня основная зона покрытия 5G - центральная часть: от Майдана Независимости до Бессарабской площади.

Но у каждого мобильного оператора есть свои локации, где его абонентам доступна технология 5G. Полный перечень локаций доступен по ссылке.

Постепенно этих локаций будет становиться больше, а вместе с этим будет расширяться и покрытие 5G.

Какой город следующий и от чего зависит расширение 5G

Следующим городом для запуска пилотной сети 5G станет Одесса, что позволит протестировать технологию в мегаполисе с плотной застройкой.

Темпы расширения покрытия, прежде всего, зависят от ситуации с безопасностью, завершения военного положения и масштабов населенного пункта (большие города требуют больше времени и инвестиций).

Также скорость развертывания определяется результатами текущих тестирования сети, реальным спросом пользователей и готовностью мобильных операторов финансировать инфраструктуру.

Одесса станет следующим городом, где запустят тест 5G (Инфографика РБК-Украина)

Какие преимущества 5G для пользователей

Главное преимущество между 5G и 4G - это скорость: тяжелые файлы будут загружаться в считанные секунды, а страницы и видео будут открываться мгновенно.

Еще один плюс - стабильность в толпе. Сеть выдерживает гораздо больше телефонов на одном квадратном метре, поэтому связь не будет "тормозить" там, где много людей.

Кроме того, 5G имеет гораздо меньшую задержку сигнала. В целом интернет станет гораздо более комфортным и надежным, что особенно ощутимо во время видеозвонков, онлайн-игр и работы сервисов в реальном времени.

Изменятся ли тарифы из-за 5G

Пилотное тестирование сети 5G не подразумевает автоматических изменений в тарифах. И хотя Минцифры не влияет на формирование тарифов, такая договоренность была достигнута с операторами мобильной связи.

Для пользователей ничего не меняется, сегодня они могут подключаться к 5G в пределах своих действующих тарифов.

Полное интервью Станислава Прибытько для РБК-Украина - читайте по ссылке.