В Пентагоне считают, что США должны помогать как Украине, так и Израилю

Об этом заявила министерша армии США Кристин Вормут, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Для нашей способности поддерживать как израильтян, так и украинцев одновременно важно дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы увеличить наши возможности, расширить производство, а затем также оплатить сами боеприпасы", - сказала Вормут.

Она также добавила, что в настоящее время армия США находится на ранней стадии рассмотрения запросов Израиля о поддержке.

"Но я бы сказала, что, равно как мы продвигаемся вперед с Украиной, мы будем продвигаться вперед с поддержкой Израиля", - добавила Вормут.

Помощь Украине и Израилю

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабного вторжения в РФ. Однако недавно Конгресс не внес вопрос финансирования помощи Украине во временный бюджет - этот вопрос будет рассматриваться отдельно.

Отметим, что в СМИ писали о намерениях администрации Байдена выделить Украине рекордный пакет в 100 млрд долларов. Об аналогичном пакете сообщили и в The Wall Street Journal - там привели слова сенаторов от обеих партий, которые заявляли, что поддержат такую помощь.

Относительно Израиля известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15. Кроме того, сообщалось об обмене разведданными между странами.

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