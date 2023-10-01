Армию США возглавил Чарльз Браун. Кто это и что он говорит о войне между Украиной и РФ

Американский генерал Чарльз Браун с сегодняшнего дня, 1 октября, официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США. В этой должности он заменил Марка Милли.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно об американском генерале Брауне и почему его назначение важно для нашей страны.

Что такое Объединенный комитет начальников штабов ВС США

Объединенный комитет начальников штабов ВС США является основным органом управления войсками Соединенных Штатов. В его состав входит группа чиновников Вооруженных сил страны. Речь идет о сухопутных войсках, воздушных силах, военно-морских силах, морской пехоте и космических силах. Также к ним присоединяется начальник управления Национальной гвардии США.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США назначается на четырехлетний срок президентом США и утверждается в должности Сенатом.

Замена Марка Милли на Чарльза Брауна является плановой ротацией, поскольку первый уже проработал на этом посту свой срок.

Главная роль в этой должности - быть советником президента США и министра обороны по военным вопросам, а также выполнять другие обязанности.

Чем запомнился Милли

Марк Александер Милли - это американский военачальник, был 20-м главой Объединенного комитета начальников штабов США. Возглавлял комитет с октября 2019 года. Этот военный представляет американские сухопутные войска.

65-летний Милли был одним из западных военачальников, с которым главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный чаще всего общался по меньшей мере с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Фото: бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)

В одном из своих интервью Залужный рассказал, что они с Милли могли общаться несколько раз в неделю и такие разговоры иногда длились часами. Украинский главком рассказывал, что мог откровенно делиться волнениями со своим американским коллегой.

"У нас договоренность, что мы на связи 24/7. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: Если я не получу 100 000 снарядов через неделю, 1000 человек погибнет. Поставьте себя на мое место", - откровенно делился Залужный журналистам Washington Post.

О своем последнем разговоре с американским коллегой Залужный написал 26 сентября. Он рассказал о ситуации на фронте и нуждах ВСУ и отметил, что это был итоговый разговор, поскольку американский генерал в скором времени уйдет с поста.

Сам же генерал Милли известен своими очень осторожными, но иногда противоречивыми заявлениями о войне в Украине.

Если осенью прошлого года, как писала газета The New York Times, со ссылкой на источники, Милли выступал за переговоры между Украиной и РФ и призвал их начать. То уже в мае этого года он заявил, что Моква сама будет вынуждена садиться за стол переговоров, поскольку шансов у россиян на победу нет.

Кто такой Чарльз Браун: биография и карьера

Новый глава Объединенного комитета начальников штабов известен как Чарльз "Си Кью" Браун-младший (Charles Quinton "CQ" Brown Jr.) родился в 1962 году в семье военного в Сан-Антонио, штат Техас.

Его отец Чарльз К. Браун-старший, прослуживший 30 лет в армии, дослужил до звания полковника, а дед по отцовской линии, Роберт Э. Браун, был призван во Вторую мировую войну и участвовал в боевых действиях на Тихоокеанском театре боевых действий на Гавайях и Сайпани.

До военной карьеры Чарльз Браун получил еще гражданское образование. Он имеет степень бакалавра в области гражданского строительства в Техасском технологическом университете.

После этого Браун вступил в Корпус подготовки офицеров резерва Воздушных сил США. Там он получил первое лейтенантское звание, а в 1994-м уже получил степень магистра в Аэронавигационном университете Эмбри-Риддл (штат Флорида).

Фото: Чарльз Браун профессиональный пилот F-16 (Getty Images)

С 1985 года Браун занимал разные должности. В частности, был инструктором истребителя F-16 в Школе вооружения ПС США. Работал научным сотрудником по вопросам национальной обороны в Институте анализа обороны в Александрии (Вирджиния).

Также Браун командовал эскадрильей истребителей и двумя истребительными крыльями. Одним из них было 8-е истребительное крыло, получившее прозвище "Волчья стая", на авиабазе Кунсан, Южная Корея.

Работал Браун и директором отдела операций, стратегического сдерживания и ядерной интеграции штаб-квартиры Воздушных сил США в Европе - Африке на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Он известен тем, что сам налетал на истребителе F-16 2900 летних часов, из которых 130 являются боевыми.

Получил звание генерал-майора в 2013 году и был назначен заместителем командующего, а уже через 2 года - командующим Центрального командования Военно-воздушных сил США. Уже после летом 2016 стал заместителем командующего всего Центрального командования США. Он лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Два года спустя Брауна назначили командующим Тихоокеанскими Воздушными силами США. Тогда в этой должности он получил звание четырехзвездочного генерала и руководил всеми основными операциями американских ПС в Индо-Тихоокеанском регионе.

И уже в 2020 году, когда президентом США еще был Дональд Трамп, Чарльза Брауна назначили начальником штаба Воздушных сил США, в обязанности которого входит консультация президента, министра обороны и Совета национальной безопасности по вопросам военной авиации.

Фото: Браун служил в Европе, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году (Getty Images)

Если очертить в целом карьеру Чарльза Брауна, то он профессионального пилота и инструктора на истребителе F-16 он дошел до должности начальника штаба Военно-воздушных сил США. Примечательно, что по версии журнала TIME он в 2020 году попал в список 100 самых влиятельных людей планеты как первый афроамериканец, возглавивший отдельный род войск в США.

25 мая 2023 года во время своего выступления действующий президент США Джо Байден официально объявил о замене главы Объединенного комитета начальников штабов США. Позже кандидатуру Брауна поддержали 83 представителя Сената США из 100. Место Марка Милли с сегодняшнего дня займет генерал Чарльз Браун.

Как сообщает The Washington Post, Байден считает Брауна "опытным тактиком, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед Штатами".

Американский лидер характеризует его следующим образом: "Генерал Браун - воин, происходящий из гордого рода воинов. Он знает, что значит быть в эпицентре битвы и как сохранять спокойствие, когда становится тяжело, например, когда ваш F-16 горел, а вы вернулись. на базу во Флориде в 1991 году".

Что он говорит о войне в Украине и угрозах со стороны РФ и Китая

Известное профильное американское издание Air and Spaice Forces обращает внимание, что знание Брауном и личные контакты с ключевыми иностранными военными лидерами в разных регионах могут повлиять на то, как он будет советовать Байдену решать неотложные проблемы, как вторжение РФ в Украину и продолжение агрессивных действий Китая. по Тайваню и другим странам Тихоокеанского региона.

Комментируя войну в Украине, он заявил, что это показало какими могут быть последствия, когда одна из сторон не имеет преимущества в воздухе.

В Украине генерал Браун подчеркнул мощную наземную противовоздушную оборону с обеих сторон конфликта, в значительной степени заставившую самолеты отойти от линии фронта.

Россия сделала ставку на беспилотники и ракеты большой дальности, а Украина благодаря дальнобойным ракетам Storm Shadows и американским управляемым бомбам JDAM, теперь имеет некоторые собственные возможности нанесения воздушных ударов.

Браун написал, что США и их союзники должны усовершенствовать свои собственные системы противоракетной обороны в регионе, чтобы предотвратить массовые нападения в конфликте. В той или иной степени подразумевая угрозы со стороны Китая и РФ.

Американский генерал также заявлял, что Китай и Россия, создавая вызовы для США, "все еще были связаны в желании навязать свой международный порядок после объявления партнерства в феврале 2022 года".

Фото: Браун заявлял, что Китай и Россия создают уникальные вызовы для США (Getty Images)

"Хотя Китай открыто не критикует вторжение России в Украину, Пекин открыто обвиняет НАТО и поддерживает военные усилия России экономической, дипломатической, общественной поддержкой и нелетальными военными средствами. Мы должны укрепить нормы против территориального захвата как ключевой элемент сохранения глобальной стабильности", - отмечал Браун.

Важный момент для Украины

Важным фактом остается то, что Браун пришел на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США в "решающий момент для Украины", пишет Politico.

Как отмечает издание, ему придется находить баланс между Европой и обострением разногласий по поводу помощи Украине в США и тем, чтобы не втянуть американских военных в полномасштабный конфликт или развязать ядерную войну.

В то же время, издание пишет, что Брауну придется продолжать рассматривать запросы Киева на все более современное вооружение. Как сказали анонимные украинские чиновники в комментарии Politico, в Украине оптимистично настроены на то, что Браун будет выступать за предоставление более современного вооружения.

Мол, у Киева сложилось благоприятное впечатление об американском генерале. Журналисты пишут, что Браун и его второй заместитель в ВВС, генерал Дэвид Олвин, назначенный на место Брауна в должности высшего офицера ВВС, с самого начала были последовательными сторонниками предоставления Украине современных беспилотников и истребителей F-16.

Как пишет профильное издание "Военный курьер", не менее важно, что Байден номинировал генерала Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США тогда, когда вопрос передачи F-16 Украине сдвинулся с мертвой точки.

К тому же, источники Politico отмечают, что у Брауна и Залужного сложились дружеские отношения. Также генерал США имеет продуктивные отношения с руководителями оборонных ведомств по всему миру и очевидно с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Некоторые западные СМИ склоняются к мнению, что, вероятно, с приходом генерала Брауна на новую должность Штаты вряд ли коренным образом изменят свою линию поведения в отношении РФ и Китая. Впрочем, ключевым фактором остается то, что Браун станет главным военным советником Байдена и главы Минобороны США Остина. А значит, мнение американского генерала в ряде вопросов, в частности оказания помощи Украине, будет иметь вес.

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