Армию США возглавил Чарльз Браун. Кто это и что он говорит о войне между Украиной и РФ
Американский генерал Чарльз Браун с сегодняшнего дня, 1 октября, официально стал новым главой Объединенного комитета начальников штабов США. В этой должности он заменил Марка Милли.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно об американском генерале Брауне и почему его назначение важно для нашей страны.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства обороны США, The New York Times, Washington Post, Air and Spaice Forces, "Военный курьер", TIME, Politico.
Что такое Объединенный комитет начальников штабов ВС США
Объединенный комитет начальников штабов ВС США является основным органом управления войсками Соединенных Штатов. В его состав входит группа чиновников Вооруженных сил страны. Речь идет о сухопутных войсках, воздушных силах, военно-морских силах, морской пехоте и космических силах. Также к ним присоединяется начальник управления Национальной гвардии США.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США назначается на четырехлетний срок президентом США и утверждается в должности Сенатом.
Замена Марка Милли на Чарльза Брауна является плановой ротацией, поскольку первый уже проработал на этом посту свой срок.
Главная роль в этой должности - быть советником президента США и министра обороны по военным вопросам, а также выполнять другие обязанности.
Чем запомнился Милли
Марк Александер Милли - это американский военачальник, был 20-м главой Объединенного комитета начальников штабов США. Возглавлял комитет с октября 2019 года. Этот военный представляет американские сухопутные войска.
65-летний Милли был одним из западных военачальников, с которым главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный чаще всего общался по меньшей мере с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Фото: бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Getty Images)
В одном из своих интервью Залужный рассказал, что они с Милли могли общаться несколько раз в неделю и такие разговоры иногда длились часами. Украинский главком рассказывал, что мог откровенно делиться волнениями со своим американским коллегой.
"У нас договоренность, что мы на связи 24/7. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: Если я не получу 100 000 снарядов через неделю, 1000 человек погибнет. Поставьте себя на мое место", - откровенно делился Залужный журналистам Washington Post.
О своем последнем разговоре с американским коллегой Залужный написал 26 сентября. Он рассказал о ситуации на фронте и нуждах ВСУ и отметил, что это был итоговый разговор, поскольку американский генерал в скором времени уйдет с поста.
Сам же генерал Милли известен своими очень осторожными, но иногда противоречивыми заявлениями о войне в Украине.
Если осенью прошлого года, как писала газета The New York Times, со ссылкой на источники, Милли выступал за переговоры между Украиной и РФ и призвал их начать. То уже в мае этого года он заявил, что Моква сама будет вынуждена садиться за стол переговоров, поскольку шансов у россиян на победу нет.
Кто такой Чарльз Браун: биография и карьера
Новый глава Объединенного комитета начальников штабов известен как Чарльз "Си Кью" Браун-младший (Charles Quinton "CQ" Brown Jr.) родился в 1962 году в семье военного в Сан-Антонио, штат Техас.
Его отец Чарльз К. Браун-старший, прослуживший 30 лет в армии, дослужил до звания полковника, а дед по отцовской линии, Роберт Э. Браун, был призван во Вторую мировую войну и участвовал в боевых действиях на Тихоокеанском театре боевых действий на Гавайях и Сайпани.
До военной карьеры Чарльз Браун получил еще гражданское образование. Он имеет степень бакалавра в области гражданского строительства в Техасском технологическом университете.
После этого Браун вступил в Корпус подготовки офицеров резерва Воздушных сил США. Там он получил первое лейтенантское звание, а в 1994-м уже получил степень магистра в Аэронавигационном университете Эмбри-Риддл (штат Флорида).
Фото: Чарльз Браун профессиональный пилот F-16 (Getty Images)
С 1985 года Браун занимал разные должности. В частности, был инструктором истребителя F-16 в Школе вооружения ПС США. Работал научным сотрудником по вопросам национальной обороны в Институте анализа обороны в Александрии (Вирджиния).
Также Браун командовал эскадрильей истребителей и двумя истребительными крыльями. Одним из них было 8-е истребительное крыло, получившее прозвище "Волчья стая", на авиабазе Кунсан, Южная Корея.
Работал Браун и директором отдела операций, стратегического сдерживания и ядерной интеграции штаб-квартиры Воздушных сил США в Европе - Африке на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Он известен тем, что сам налетал на истребителе F-16 2900 летних часов, из которых 130 являются боевыми.
Получил звание генерал-майора в 2013 году и был назначен заместителем командующего, а уже через 2 года - командующим Центрального командования Военно-воздушных сил США. Уже после летом 2016 стал заместителем командующего всего Центрального командования США. Он лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии.
Два года спустя Брауна назначили командующим Тихоокеанскими Воздушными силами США. Тогда в этой должности он получил звание четырехзвездочного генерала и руководил всеми основными операциями американских ПС в Индо-Тихоокеанском регионе.
И уже в 2020 году, когда президентом США еще был Дональд Трамп, Чарльза Брауна назначили начальником штаба Воздушных сил США, в обязанности которого входит консультация президента, министра обороны и Совета национальной безопасности по вопросам военной авиации.
Фото: Браун служил в Европе, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году (Getty Images)
Если очертить в целом карьеру Чарльза Брауна, то он профессионального пилота и инструктора на истребителе F-16 он дошел до должности начальника штаба Военно-воздушных сил США. Примечательно, что по версии журнала TIME он в 2020 году попал в список 100 самых влиятельных людей планеты как первый афроамериканец, возглавивший отдельный род войск в США.
25 мая 2023 года во время своего выступления действующий президент США Джо Байден официально объявил о замене главы Объединенного комитета начальников штабов США. Позже кандидатуру Брауна поддержали 83 представителя Сената США из 100. Место Марка Милли с сегодняшнего дня займет генерал Чарльз Браун.
Как сообщает The Washington Post, Байден считает Брауна "опытным тактиком, который понимает стратегические вызовы, стоящие перед Штатами".
Американский лидер характеризует его следующим образом: "Генерал Браун - воин, происходящий из гордого рода воинов. Он знает, что значит быть в эпицентре битвы и как сохранять спокойствие, когда становится тяжело, например, когда ваш F-16 горел, а вы вернулись. на базу во Флориде в 1991 году".
Что он говорит о войне в Украине и угрозах со стороны РФ и Китая
Известное профильное американское издание Air and Spaice Forces обращает внимание, что знание Брауном и личные контакты с ключевыми иностранными военными лидерами в разных регионах могут повлиять на то, как он будет советовать Байдену решать неотложные проблемы, как вторжение РФ в Украину и продолжение агрессивных действий Китая. по Тайваню и другим странам Тихоокеанского региона.
Комментируя войну в Украине, он заявил, что это показало какими могут быть последствия, когда одна из сторон не имеет преимущества в воздухе.
В Украине генерал Браун подчеркнул мощную наземную противовоздушную оборону с обеих сторон конфликта, в значительной степени заставившую самолеты отойти от линии фронта.
Россия сделала ставку на беспилотники и ракеты большой дальности, а Украина благодаря дальнобойным ракетам Storm Shadows и американским управляемым бомбам JDAM, теперь имеет некоторые собственные возможности нанесения воздушных ударов.
Браун написал, что США и их союзники должны усовершенствовать свои собственные системы противоракетной обороны в регионе, чтобы предотвратить массовые нападения в конфликте. В той или иной степени подразумевая угрозы со стороны Китая и РФ.
Американский генерал также заявлял, что Китай и Россия, создавая вызовы для США, "все еще были связаны в желании навязать свой международный порядок после объявления партнерства в феврале 2022 года".
Фото: Браун заявлял, что Китай и Россия создают уникальные вызовы для США (Getty Images)
"Хотя Китай открыто не критикует вторжение России в Украину, Пекин открыто обвиняет НАТО и поддерживает военные усилия России экономической, дипломатической, общественной поддержкой и нелетальными военными средствами. Мы должны укрепить нормы против территориального захвата как ключевой элемент сохранения глобальной стабильности", - отмечал Браун.
Важный момент для Украины
Важным фактом остается то, что Браун пришел на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США в "решающий момент для Украины", пишет Politico.
Как отмечает издание, ему придется находить баланс между Европой и обострением разногласий по поводу помощи Украине в США и тем, чтобы не втянуть американских военных в полномасштабный конфликт или развязать ядерную войну.
В то же время, издание пишет, что Брауну придется продолжать рассматривать запросы Киева на все более современное вооружение. Как сказали анонимные украинские чиновники в комментарии Politico, в Украине оптимистично настроены на то, что Браун будет выступать за предоставление более современного вооружения.
Мол, у Киева сложилось благоприятное впечатление об американском генерале. Журналисты пишут, что Браун и его второй заместитель в ВВС, генерал Дэвид Олвин, назначенный на место Брауна в должности высшего офицера ВВС, с самого начала были последовательными сторонниками предоставления Украине современных беспилотников и истребителей F-16.
Как пишет профильное издание "Военный курьер", не менее важно, что Байден номинировал генерала Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США тогда, когда вопрос передачи F-16 Украине сдвинулся с мертвой точки.
К тому же, источники Politico отмечают, что у Брауна и Залужного сложились дружеские отношения. Также генерал США имеет продуктивные отношения с руководителями оборонных ведомств по всему миру и очевидно с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Некоторые западные СМИ склоняются к мнению, что, вероятно, с приходом генерала Брауна на новую должность Штаты вряд ли коренным образом изменят свою линию поведения в отношении РФ и Китая. Впрочем, ключевым фактором остается то, что Браун станет главным военным советником Байдена и главы Минобороны США Остина. А значит, мнение американского генерала в ряде вопросов, в частности оказания помощи Украине, будет иметь вес.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .