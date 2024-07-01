Следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к ЕС, - Зеленский

"Мы готовим дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о процедуре скрининга и подготовке условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС.

"Будут и новые двусторонние соглашения о безопасности с нашими партнерами", - добавил президент.