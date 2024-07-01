Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до ЄС, - Зеленський

"Ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу", - сказав Зеленський.

За його словами, мова про процедуру скринінгу та підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС.

"Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", - додав президент.