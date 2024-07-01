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Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до ЄС, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна готує подальші спільні кроки з європейськими партнерами й наступні місяці мають показати прогрес у наближенні країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу", - сказав Зеленський.

За його словами, мова про процедуру скринінгу та підготовку умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС.

"Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", - додав президент.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна отримала "зелене світло" дляпочатку вступних переговорів з ЄС.

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС. Це сталося на Першій міжурядовій конференції у Люксембурзі.

Наступним кроком буде так званий двосторонній скринінг, який дозволить узгодити українське законодавство із загальноєвропейськими нормами.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова припустила, що процес вступу України до ЄС може зайняти менше часу, ніж в інших країнах. Реалістичною датою виглядає 2030 рік.

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