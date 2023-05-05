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Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: НБУ значительно улучшил прогноз до конца года

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Украина, Пятница 05 мая 2023 13:20
Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: НБУ значительно улучшил прогноз до конца года Фото: дефицит электроэнергии будет ситуативным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Базовый сценарий НБУ предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с начала 2024 года. При реализации предположений о ситуации с безопасностью существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

"Успешное восстановление энергосистемы Украины позволило НБУ пересмотреть предположение относительно ее будущего состояния и существенно снизить оценки дефицита электроэнергии", - говорится в обзоре.

Возможен ли дефицит электроэнергии в Украине: НБУ значительно улучшил прогноз до конца года

По оценкам НБУ, дефицита во ІІ квартале не ожидается, однако вероятным является его возобновление с ІІІ квартала 2023 года до І квартала 2024 года. Так, в летние месяцы ожидается проведение плановых ремонтов на большинстве блоков атомной генерации. Объемы гидрогенерации также уменьшатся с понижением уровня воды, что может ослабить маневренность энергосистемы. В то же время увеличится спрос, в частности из-за жаркой погоды.

"В результате общих объемов генерации может быть недостаточно для покрытия потребностей пикового потребления. Впрочем, дефициты будут преимущественно локальными и в пиковые часы потребления, а общее время отсутствия электроэнергии будет значительно меньше, чем зимой 2022/23 годов", - говорится в обзоре.

В макропрогнозе НБУ допускается дефицит около 3-5% в течение ІІІ-IV кварталов 2023 года и в I квартале 2024 года.

Напомним, в начале года НБУ прогнозировал дефицит электроэнергии в первом квартале на уровне 27%, но по факту он был на уровне 15% и со второй половины февраля недостатка электроэнергии не наблюдается.

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