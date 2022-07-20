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Наступ росіян на Сіверськ і Бахмут призвів до успішної контратаки ЗСУ, - Арестович

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Київ, Середа 20 липня 2022 22:32
Наступ росіян на Сіверськ і Бахмут призвів до успішної контратаки ЗСУ, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (bukinfo.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли відвоювати два населених пункти на тлі наступу окупантів на Сіверськ і Бахмут в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Там щось негаразди з наступом російського угруповання на Сіверськ і Бахмут. Наступали-наступали, а два населені пункти втратили в результаті контратаки ЗСУ. Вони хоч і маленькі, але симпатичні", - розповів Арестович.

При цьому він додав, що не може розкривати назви населених пунктів, які деокупували ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Американського Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута.

Також ми писали, що російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська Донецької області. Дана інформація не відповідає дійсності.

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Збройні сили України Донецька область Бахмут Війна Росії проти України
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