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Наступление ВСУ замедлилось? В Генштабе рассказали, как изменилась ситуация под Херсоном

Фото: в Генштабе рассказали, как изменилась ситуация на Херсонском направвлении
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают контрнаступление на Херсонском направлении и держат ситуацию под контролем. Оккупанты меняют свои рубежи обороны, окапываясь более глубже, но это никак не влияет на скорость продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Что происходит на суше. Развитие ситуации под нашим контролем, мы продолжаем освобождать территории, продолжаем оттеснять врага в Херсонской области, где он меняет свои рубежи обороны на более глубокие, на обустраивавшиеся ранее и обустраивавшиеся все эти 7 месяцев с помощью железобетонных конструкций. Поэтому может показаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано", - рассказала она.

Как сообщалось, ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Кроме того, ВСУ освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, на утро 11 октября ВСУ уничтожили еще 240 оккупантов, самолет и сбили почти полсотни российских ракет. Потери РФ уже превысили 63 тысяч военных.

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