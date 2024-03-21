Наступление россиян под Авдеевкой замедлилось. Британская разведка назвала причины

Как говорится в сводке, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Россияне пытались расширить зоны противостояния северо-западнее Донецка. Бои идут за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", - считает разведка.

В Минобороны Великобритании отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается нестабильной, а дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.