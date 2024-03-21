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Наступление россиян под Авдеевкой замедлилось. Британская разведка назвала причины

Фото: британская разведка объяснила, почему РФ замедлила наступление под Авдеевкой (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских войск в районе Авдеевки замедлилось в последние недели. Вероятной причиной этого были потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как говорится в сводке, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Россияне пытались расширить зоны противостояния северо-западнее Донецка. Бои идут за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", - считает разведка.

В Минобороны Великобритании отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается нестабильной, а дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.

 

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - в материале РБК-Украина.

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