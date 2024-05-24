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Наступление РФ в Харьковской области: что задумали оккупанты и есть ли угроза со стороны Сумской области

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска планировали за несколько дней захватить город Волчанск и дойти до Харькова. Также есть вероятность, что оккупанты могут совершить наступление на Харьковскую область из Сумского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в интервью "Украинской правде".

Он подтвердил, что допускается вероятность того, что россияне могут пойти в наступление на Харьковскую область из Сумской. По его словам, оккупанты должны были бы наступать также в Золочевской общине в 35 километрах северо-западнее Харькова. Такую возможность до сих пор рассматривают.

"Они не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных, скажу даже больше, по тем планам, которые озвучивали пленные - они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней", - сказал Синегубов.

По мнению главы ОВА, угрозы захвата Харькова пока нет, хотя такие планы у врага были. Сейчас армия РФ пытается закрепиться на занятых позициях. Силы обороны делают все, чтобы этого не допустить.

Синегубов также отметил, что разработан план эвакуации Харькова, есть договоренности с "Укрзализныцей".

"Мы знаем, сколько будет поездов, когда они будут уезжать, когда вернутся в Харьков, куда они будут эвакуировать наших людей и какое количество. Однако пока угроз по оккупации, захвату, окружению города Харькова нет", - добавил он.

 

Наступление России в Харьковской области

Как известно, российские оккупационные войска зашли на север Харьковской области. Сейчас там продолжаются боевые действия. Оккупанты дошли до города Волчанск. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, захватчики увязли в уличных боях.

Кроме того, россияне активизировали в Купянском направлении на востоке Харьковской области. Генштаб сообщил, что у России есть частичный успех вблизи Ивановки. С начала суток на указанном направлении произошло уже 10 боевых столкновений.

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