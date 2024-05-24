Наступление РФ в Харьковской области: что задумали оккупанты и есть ли угроза со стороны Сумской области

Он подтвердил, что допускается вероятность того, что россияне могут пойти в наступление на Харьковскую область из Сумской. По его словам, оккупанты должны были бы наступать также в Золочевской общине в 35 километрах северо-западнее Харькова. Такую возможность до сих пор рассматривают.

"Они не рассчитывали на стремительное сопротивление наших военных, скажу даже больше, по тем планам, которые озвучивали пленные - они собирались захватить Волчанск за два дня, а дойти до Харькова условно за пять дней", - сказал Синегубов.

По мнению главы ОВА, угрозы захвата Харькова пока нет, хотя такие планы у врага были. Сейчас армия РФ пытается закрепиться на занятых позициях. Силы обороны делают все, чтобы этого не допустить.

Синегубов также отметил, что разработан план эвакуации Харькова, есть договоренности с "Укрзализныцей".

"Мы знаем, сколько будет поездов, когда они будут уезжать, когда вернутся в Харьков, куда они будут эвакуировать наших людей и какое количество. Однако пока угроз по оккупации, захвату, окружению города Харькова нет", - добавил он.