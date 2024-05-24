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Наступ РФ у Харківській області: що задумали окупанти та чи є загроза з боку Сумської області

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська планували за декілька днів захопити місто Вовчанськ і дійти до Харкова. Також є ймовірність, що окупанти можуть здійснити наступ на Харківську область з Сумського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в інтерв'ю "Українській правді".

Він підтвердив, що допускається ймовірність того, що росіяни можуть піти у наступ на Харківську область з Сумської. За його словами, окупанти мали б наступати також у Золочівській громаді, що за 35 кілометрів на північний захід від Харкова. Таку можливість досі розглядають.

"Вони не розраховували на стрімкий супротив наших військових, скажу навіть більше, за тими планами, які озвучували полонені - вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п’ять днів", - сказав Синєгубов.

На думку голови ОВА, наразі загрози захоплення Харкова немає, хоча такі плани у ворога були. Зараз армія РФ намагається закріпитися на зайнятих позиціях, Сили оборони роблять все, щоб цього не допустити.

Синєгубов також зазначив, що є розроблений план евакуації Харкова, є домовленості з "Укрзалізницею".

"Ми знаємо, скільки буде поїздів, коли вони будуть від’їжджати, коли повернуться до Харкова, куди вони будуть евакуйовувати наших людей і яку кількість. Однак наразі загроз щодо окупації, захоплення, оточення міста Харкова немає", - додав він.

 

Наступ Росії у Харківській області

Як відомо, російські окупаційні війська зайшли на північ Харківської області. Наразі там тривають бойові дії. Окупанти дійшли до міста Вовчанськ. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, загарбники зав'язли у вуличних боях.

Крім того, росіяни активізували на Куп'янському напрямку на сході Харківської області. Генштаб повідомив, що у Росії є частковий успіх поблизу Іванівки. З початку доби на вказаному напрямку відбулося вже 10 бойових зіткнень.

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