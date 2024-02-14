"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город

С начала года российские войска с боями немного приблизились к Купянску (Харьковская область). Сейчас обстановка стабильна, происходят относительно редкие штурмы, но враг продолжает стягивать силы. Подробнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба, аналитика американского Института изучения войны (ISW), карты украинского проекта DeepState, заявления военных спикеров, командования и представителей местных властей, публикация Forbes, комментарии экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

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Ситуация стабильна: Купянск готовится принять бой

Купянское направление остается одним из самых "горячих" на восточном фронте, хотя интенсивность боев несколько снизилась по сравнению с январем. Атаки на украинские позиции продолжаются, однако начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич на прошлой неделе говорил о стабилизации.

"В целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немного ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", – отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, активность могла снизиться после того, как россияне получили достойный отпор и понесли большие потери в живой силе и технике. Он также предположил, что противник взял оперативную паузу, чтобы провести ротацию, поэтому сложно спрогнозировать, как будут развиваться события в Харьковской области.

Общая тенденция подтверждается в сводках Генерального штаба. Сначала недели враг проводил по одной-две атаки в день, безуспешно пытаясь прорвать оборону, а минувшие сутки прошли без наступательных действий. Тем не менее вражеские минометы и артиллерия бьют по селам Синьковка, Петропавловка, Котляровка и Ивановка, также фиксировались авиаудары по Новоегоровке (Луганская область).

Купянск наряду с Авдеевкой на особом контроле военного и политического руководства. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что туда отправились министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Как заявил последний, оперативная обстановка очень сложная и напряженная, оккупанты наращивают усилия и, не считаясь с потерями, идут на штурмы.

"По результатам работы принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил на этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала", – написал он в Facebook.

Примечательно, что по состоянию на вторую половину дня пост Сырского отредактирован. В частности, формулировка о привлечении резервов и перегруппировки изменена на "усиление боевых способностей наших частей и предотвращении действий врага".

Главком Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров на востоке (фото t.me/ministry_of_defense_ua)

По словам Умерова, Купянск остается среди важных направлений, на которых сконцентрировано все внимание. Отдельный акцент он сделал на усилении позиций, комплектации подразделений, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы, а также анонсировал скоординированный ответ оккупантам.

О том, что Купянск готовится принять бой, еще в декабре говорил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Круглосуточные работы по обустройству фортификаций он называл "отдельной спецоперацией", не исключая, что укрепления могут появиться в самом районном центре. А вчера на выездном заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль заявил о дополнительном выделении 3,9 млрд гривен на обустройство линий обороны только в Харьковской области. Это в три раза больше, чем в других прифронтовых регионах.

Другими словами, прямо сейчас делается все для того, чтобы в том числе выстоял Купянск.

Две горячие точки. Что происходит на флангах под Купянском

Самые активные бои на подступах к Купянску идут в двух точках. Первая - район села Синьковка, от которого до окрестностей города остается около пяти километров. Украинские Telegram-паблики пишут о перестрелках на улице Синьковки и о том, что противник якобы сумел занять часть утраченных позиций и контролирует 15% села, а еще по "зеленке" продвинулся на 300 метров в сторону Петропавловки. Официальной информации об этом нет.

Американский Институт изучения войны (ISW) фиксирует фланговое наступление РФ в районе Синьковки. И со ссылкой на геолоцированные кадры подтверждает незначительное продвижение в сторону озера Лиман. Украинский проект DeepState отмечает вражеские попытки улучшить тактическое положение. Отметим, россияне не впервые наступают на ключевое для обороны Купянска село.

"Подобное было уже не раз. Враг даже заходил в Синьковку, но нашим силам удавалось отбиваться. Активные боевые действия продолжаются, враг пытается продвинуться. Цель ясна - направление на Купянск. С одной стороны - район Синьковки, с другой - район Табаевки. Но там ситуация более или менее стабильна, каких-то успехов у них не наблюдается", – рассказал РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Россияне атакуют "ворота в Купянск" в районе села Синьковка на северо-восток от города (фото deepstatemap.live)

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет Синьковку основным укрепрайоном и "входными воротами" в Купянск. Ситуация там напряженная давно, как минимум с конца мая-начала июня 2023 года.

"Что будет дальше, сложно сказать. Мы должны понимать, что нам не хватает ресурсов", – сказал он.

По его мнению, одна из главных проблем в том, что здесь, как и на других направлениях, Силам обороны приходится воевать без артиллерии.

"Давайте говорить, как есть. У нас нет пропорционального боекомплекта. У нас на артиллерийскую батарею по 20-30-40 выстрелов в сутки, это ни о чем. Можно как угодно воспринимать эту информацию, но можно сказать, что сегодня мы воюем без артиллерии. Сейчас происходит уникальный случай в истории войн и конфликтов, когда армия без артиллерии сдерживает натиск значительно превосходящего в технике и личном составе противника. Это, мягко говоря, титаническое испытание, перед которым как минимум полвека не стояла ни одна армия в мире", – добавил эксперт.

Восточнее Купянска россиянам в начале 2024 года удалось прорваться на несколько километров в районе сел Крахмальное и Табаевка. Возле последнего противник остановился в заболоченной низине, не сумев сходу выбить ВСУ с высот, расположенных немного западнее.

По мнению Коваленко, зайти дальше оккупанты не смогли, потому что не создали соответствующие условия.

"Когда они начали выравнивать фланги, оказалось, что они не могут сделать это быстро. Маленькое село Крахмальное, разрушенное постоянными ударами, они захватили, но продвигаться дальше стало очень трудно. В данном случае им нужно было продвигаться в таком же темпе полного разрушения населенного пункта или укпрепрайона, а сделать они этого не могут", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

На восточном фланге оккупанты пытаются наступать в районе Табаевки (фото deepstatemap.live)

Александр Мусиенко подчеркивает, что на данном участке фронт стабилизирован. Значение Табаевки на тактическом уровне он объясняет так.

"Там высоты за нас и у нас хорошо оборудованные оборонные позиции. Поэтому район Табаевки очень важно удержать", – сказал эксперт.

Еще в январе российская сторона объявила о захвате Табаевки, но в очередной раз поторопилась. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, за нее идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли и населенный пункт не контролируется оккупантами.

Важно понимать, что сдерживание натиска на восточном и северо-восточном флангах в районах вышеперечисленных сел выигрывает время, необходимое для организации обороны Купянска и Купянска-Узлового.

Силы россиян, главная цель и когда может начаться штурм Купянска

В начале февраля Forbes написал о подготовке России к штурму Купянска. В частности, на это направление стянуто 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат. Чтобы вернуть под контроль часть Харьковской области, которую россияне оккупировали в 2022 году до украинского контрнаступления.

Цель очевидна – все, что на восток от реки Оскол. Речь идет о планах захватить территории до марта, когда в России пройдут выборы. Кусок Харьковской области стал бы подарком Владимиру Путину, пишет Forbes. По его данным, с украинской стороны Купянск и прилегающие села защищают части около 10 бригад - около 20 тысяч военных. Но главная проблема в нехватке артиллерийских снарядов. Преимущество РФ в огневой мощи позволяет ей наносить удары, не особо опасаясь контрбатарейного огня Украины. Это дает возможность систематически разрушать и ослаблять оборону, спутниковые снимки подтверждают, что "снос укреплений" вокруг Купянска уже начался.

Разрушения в Купянске (фото Getty Images)

Комментируя статью, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркивал, что тяжелые бои на этом участке идут более полугода, а противник штурмует с высокой интенсивностью. Почти каждый день оккупанты бьют артиллерией, РСЗО, дронами и авиабомбами – всем имеющимся арсеналом вооружений. А генерал Сырский отметил, что враг постоянно подтягивает резервы.

Спикер Восточной группировки Илья Евлаш в целом подтверждает оценку численности вражеских войск. По его словам, она сохраняется плюс-минус постоянной на уровне 40 тысяч оккупантов. Но это не значит, что все они одновременно участвуют в боях. Помимо штурмовиков сюда входят обслуга, тыловики, медики, ремонтники, связисты и так далее. А что касается оружия и техники, то не все оно в надлежащем состоянии.

"Хочу подчеркнуть для тех, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным", – сказал Евлаш.

На днях он назвал причины, которые вынуждают российское командование концентрировать силы на Купянск.

"Купянск на нашем участке фронта сейчас для врага – главная цель. Это один из тех логистических хабов, который позволит им перебрасывать свои силы по железной дороге, а в самом крупном населенном пункте можно разместить командные пункты, склады, личный состав", – отметил спикер и добавил, что Силы обороны хорошо подготовились и соорудили вокруг него мощный укрепрайон, окруженный минными полями.

Александр Мусиенко не готов прогнозировать, когда может начаться настоящий штурм Купянска. По его мнению, в ближайшее время, согласно логике россиян, сохранится одновременное давление с флангов.

"Они будут постоянно использовать нависание над нашей группировкой в районе Купянска, там близость к границе. Будут пытаться наступать на Купянск, дойти до Оскола, соединиться с Лиманской группировкой и двигаться дальше на Лиман, Славянск и Краматорск. Этот фланг будет проблемным, пока либо россиян оттуда не вытеснят, либо физически не уничтожат их наступательный потенциал", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

В свою очередь Александр Коваленко полагает, что локальная победа на другом участке фронта может перевести вражеский акцент на районный центр в Харьковской области.

"Например, если в районе Авдеевки им удастся достичь какого-то ситуативного успеха, то они действительно могут перейти на такой уровень уже возле Купянска", – отметил эксперт.

Об этом направлении часто говорят в контексте другой, более масштабной угрозы. В частности, западные СМИ еще на январь прогнозировали наступление на Харьков со стороны Купянска. Однако, как говорят военные, создание настолько мощных российских формирований не фиксируют, а Харьков давно показал, что это украинский город.

По мнению Мусиенко, угроза развертывания наступления вглубь Харьковской области все же есть. Но пока агрессор в большей степени занят Авдеевкой.

"Что касается Купянска, делается все, чтобы создать укрепрайоны. И я не вижу, что в ближайшие дни или недели враг сможет там развить успех. Опасность будет сохраняться. Нужно понимать, это направление есть и будет опасным, потому что оккупанты накопили силы. Думаю, в следующий месяц-полтора они продолжат попытки прорваться в Синьковке и Табаевке. Получится или нет, покажут боевые действия", – подытожил он.