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Наступление Израиля на Рафах нарушит международное право и усилит ХАМАС, - МИД Британии

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильское военное наступление на город Рафах нарушит международное гуманитарное право и не приведет к уничтожению ХАМАС, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель британского МИД воздержался от ответа на вопрос, какими будут действия Британии в случае продолжения полномасштабного вторжения Израиля в Рафах.

Как пишет издание, позиция Великобритании заключается в необходимости обеспечения постоянного и длительного прекращения огня и отстранения ХАМАС от будущего управления Газой.

Митчелл заявил, что вторжение в Рафах может привести к усилению, а не к ослаблению ХАМАСа.

Он предполагает, что кризис заставит центристов в израильском правительстве, таких как Бенни Ганц, отстраниться от Нетаньяху. Пока Ганц призвал к продолжению переговоров о прекращении огня, но добавил, что предложенное ХАМАСом предложение "не соответствует диалогу, который до сих пор проходил с посредниками, а также имеет значительные пробелы".

Позиция Евросоюза

Высокий представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил, что наступление на Рафах возобновилось, несмотря на все требования международного сообщества и призывы отдельных стран к премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху не нападать.

"Несмотря на предупреждения и просьбы, атака началась ночью. Я боюсь, что это снова приведет к гибели многих гражданских, что бы они ни говорили... потому что в Газе нет безопасных районов", - сказал Боррель, добавив, что "в Газе 600 000 детей".

Он сообщил, что все еще работает над предложением ввести санкции или ограничить торговое соглашение ЕС с Израилем.

Позиция США

Соединенные Штаты попросили своих союзников не угрожать Израилю какими-либо публичными последствиями, если он продолжит полномасштабную атаку на Рафах, утверждая, что приоритетом в течение следующих 48 часов будет вынудить Израиль принять план прекращения огня.

Препятствия в переговорах по прекращению огня

Как пишет The Guardian, препятствия в переговорах заключаются в том, насколько Израиль может принять, что временная пауза в боевых действиях превратится в постоянное прекращение огня. США заявили, что в согласованном ХАМАСом тексте были лишь незначительные изменения слов в сравнении с версией, согласованной Израилем.

Блокировка гуманитарной помощи

ООН и Великобритания призвали Израиль прекратить возобновленную блокировку гуманитарной помощи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал немедленно открыть контрольно-пропускные пункты в Сектор Газа, чтобы обеспечить доставку необходимой помощи, и призвал Израиль "прекратить эскалацию".

"Вещи двигаются в неправильном направлении. Я озабочен и расстроен восстановлением военной активности Армии обороны Израиля в Рафахе", - сказал он.

Начало операции в Рафахе

Ночью 6 мая израильские войска призвали жителей Рафаха эвакуироваться и ударили по целям ХАМАС в городе.

После этого появились сообщения об израильских танках в Рафахе, однако даже Египет признал, что операция ограничена по масштабу.

ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах".

О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАС и близки ли они к перемирию – в материале РБК-Украина.

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