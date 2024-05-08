Наступ Ізраїлю на Рафах порушить міжнародне право і посилить ХАМАС, - МЗС Британії

Представник британського МЗС утримався від відповіді на запитання, якими будуть дії Британії у разі продовження повномасштабного вторгнення Ізраїлю в Рафах.

Як пише видання, позиція Великої Британії полягає у необхідності забезпечення постійного та тривалого припинення вогню та усунення ХАМАС від майбутнього управління Газою.

Мітчелл заявив, що вторгнення у Рафах може призвести до посилення, а не до ослаблення ХАМАС.

Він припускає, що криза змусить центристів в ізраїльському уряді, таких як Бенні Ганц, відійти від підтримки Нетаньяху. Наразі Ганц закликав до продовження переговорів про припинення вогню, але додав, що запропонована ХАМАСом пропозиція "не відповідає діалогу, який досі відбувався з посередниками, а також має значні прогалини".

Позиція Євросоюзу

Високий представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель заявив, що наступ на Рафах відновився, попри всі вимоги міжнародної спільноти і заклики окремих країн до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не нападати.

"Попри попередження та прохання, атака почалася вночі. Я боюся, що це знову спричинить загибель багатьох цивільних, що б вони не говорили... тому що в Газі немає безпечних районів", - сказав Боррель, додавши, що "у Газі 600 000 дітей".

Він повідомив, що все ще працює над пропозицією запровадити санкції або обмежити торговельну угоду ЄС з Ізраїлем.

Позиція США

Сполучені Штати попросили своїх союзників не погрожувати Ізраїлю будь-якими публічними наслідками, якщо він продовжить повномасштабну атаку на Рафах, стверджуючи, що пріоритетом протягом наступних 48 годин буде змусити Ізраїль прийняти план припинення вогню.

Перешкоди в переговорах щодо припинення вогню

Як пише The Guardian, перешкоди в переговорах полягають у тому, наскільки Ізраїль може прийняти те, що тимчасова пауза в бойових діях перетвориться на постійне припинення вогню. США заявили, що в узгодженому ХАМАСом тексті були лише незначні зміни слів порівняно з версією, погодженою Ізраїлем.

Блокування гуманітарної допомоги

ООН і Велика Британія закликали Ізраїль припинити оновлене блокування гуманітарної допомоги.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок закликав негайно відкрити контрольно-пропускні пункти в Сектор Газа, щоб забезпечити доставку необхідної допомоги, і закликав Ізраїль "припинити будь-яку ескалацію".

"Речі рухаються в неправильному напрямку. Я стурбований і засмучений відновленням військової активності Армії оборони Ізраїлю в Рафаху", — сказав він.

Початок операції в Рафаху