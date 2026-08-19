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Настроения в РФ упали до уровня развала СССР на фоне затяжной войны, - опрос

19:45 19.08.2026 Ср
2 мин
Россияне ожидают худшего, а тревожность достигает пика
aimg Сергей Козачук
Настроения в РФ упали до уровня развала СССР на фоне затяжной войны, - опрос Фото: настроения в РФ упали до уровня развала СССР (Getty Images)
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Уровень пессимизма и страха перед будущим среди россиян достиг рекордных значений с начала 1990-х годов. Подавляющее большинство граждан РФ ожидает серьезных экономических и социальных трудностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Рекордный рост пессимизма

В июле 2026 года 66% россиян заявили, что впереди страну ждут "трудные времена". С начала года доля ожидающих сложностей выросла на треть (+16 процентных пунктов).

По данным государственного опроса ВЦИОМ, подобные показатели (66-67%) фиксировались только в 1991 году за несколько месяцев до развала СССР и в 1992 году во время гиперинфляции в 2500%.

Для сравнения, высший уровень тревожности был зафиксирован только в апреле 2020 года в начале пандемии COVID-19 (72%). Даже во время экономического кризиса середины 90-х годов показатель пессимизма был ниже и составил 46-60%.

Что влияет на настроения в РФ

На психологическое состояние россиян, особенно в крупных городах, сильно влияют длительная война, ухудшение экономики и регулярные удары дальнобойных дронов по нефтеперерабатывающим заводам и складам от Москвы до Урала.

Как отмечает старший научный сотрудник NEST Centre Джон Лоу, из-за увеличения количества атак в течение последнего года россияне начинают осознавать, что выхода из продолжительной войны в ближайшее время нет.

Со своей стороны, политолог Аббас Галлямов подчеркивает, что российский диктатор Владимир Путин приходил к власти под обещания безопасности и спокойной жизни.

Однако сейчас в России никто не может чувствовать себя в безопасности - ни жители Подмосковья, ни отдыхающие на курортах.

Как атаки на РФ влияют на ситуацию

Напомним, что на фоне масштабных атак по топливной инфраструктуре российский диктатор Владимир Путин пытается приуменьшить ущерб и публично делает вид, что атаки Украины не наносят критического ущерба российской промышленности.

Однако реальные экономические последствия уже отражаются на рядовых гражданах.

В частности, в России снова разразился топливный кризис - в Москве и близлежащих регионах российские АЗС ограничили продажу бензина, из-за чего на заправках образовались длинные очереди.

Кроме экономического давления, на общество давит и страх очередной волны призыва. Из-за этого тысячи россиян бегут в Грузию - всего через несколько дней из-за пешеходного КПП "Верхний Ларс" страну-агрессорку покинули почти 40 тысяч человек.

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