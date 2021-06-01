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Настрої українського бізнесу дещо покращилися: що стало причиною

Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у травні 2021 року покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,5 пунктів й вже вдруге з початку року перевищив рівноважне значення (50 пунктів).

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, причиною покращення очікувань стало "поступове зняття жорстких карантинних обмежень".

У травні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості та сфери послуг перевищили нейтральний рівень, оцінки підприємств торгівлі впритул наблизились до нього. Водночас секторальний індекс будівельних компаній після суттєвого поліпшення минулого місяця у травні дещо знизився відносно нейтрального рівня через песимізм деяких підприємств.

Підприємства всіх секторів продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників, йдеться в огляді.

Водночас оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 5 - 24 травня 2021 року. В опитуванні взяли участь 309 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, у травні 2021 року 33% керівників банків та небанківських фінансових установ очікували покращення стану сектору протягом наступних шести місяців. Крім того, 6% очікували погіршення, а 61% заявляли, що він не зміниться.

Зазначимо, індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні. Підвищення індикатора пов’язане зі значним зростанням економічних очікувань або зі зміною методології опитування.

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