Настрої українського бізнесу знову погіршилися: що стало причиною

Таким чином, індекс знову опустився нижче рівноважного значення (50 пунктів).

Як зазначається в повідомленні, причиною погіршення настроїв стало посилення карантинних обмежень та зростання невизначеності.

За даними опитування, респонденти промисловості, торгівлі та сфери послуг погіршили оцінки щодо результатів своє діяльності, найсильніше - сфери послуг, які найбільше відчули наслідки посилення карантинних обмежень.

Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 квітня 2021 року. В опитуванні взяли участь 297 підприємств. Серед опитаних підприємств 41,8% - компанії промисловості, 30,3% - сфери послуг, 23,9% - торгівлі, 4,0% - будівництва. 37,0% респондентів - великі підприємства, 30,0% - середні, 33,0% - малі.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.