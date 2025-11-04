Настоятелю Святогорской лавры объявили новое подозрение: его арестовали

В Донецкой области настоятелю Свято-Успенской лавры сообщено о новом подозрении за преступления против мира. Суд отправил его под арест.

Как рассказали в СБУ, следователи разоблачили новые факты преступной деятельности настоятеля одного из монастырей УПЦ Московского патриархата на прифронтовой территории Донецкой области.

По данным следствия, митрополит публично отрицал военные преступления России, оправдывал ее агрессию против Украины и распространял фейки об украинских военных.

Как установлено, весной 2022 года во время литургии он отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, во время которых были повреждены несколько храмов вместе с насельниками.

Кроме того, священнослужитель распространял дезинформацию, обвиняя Силы обороны в разрушениях и жертвах среди духовенства, тем самым поддерживая российскую пропаганду.

На основании собранных доказательств митрополиту сообщили митрополиту о подозрении по статье об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (чч.1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Клирику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ уже разоблачала этого клирика на несанкционированном распространении данных о расположении подразделений ВСУ. Материалы того дела уже направлены в суд.

В Офисе генпрокурора добавили, что ранее суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако апелляция разрешила внесение залога в размере 1,5 млн гривен, который он оплатил.

