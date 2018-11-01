В "Вест Хемі" тренування важкі, але цікаві, - Ярмоленко

Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

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Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко розповів, як проходить тренувальний процес у Мануеля Пеллегріні. Про це футболіст розповів в інтерв'ю офіційному сайту ФФУ.

"Якщо одна гра в тиждень, то по одному тренуванню в день. У середині тижня - два тренування. Вони непрості, так скажу, бігати доводиться нормально. В Англії швидкості інші, в перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати з м'ячем. Звичайно, в цьому є відмінність.

Якщо брати Пеллегріні або Реброва і Хацкевича, з якими я працював в «Динамо», то більше фізичних вправ в Англії. Тренування важкі, але цікаві. Немає безглуздою біганини, ти весь час працюєш з м'ячем, робиш якісь вправи. Тобі цікаво і важко. Будь-якому футболістові подобається працювати з м'ячем", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Ярмоленко увійшов в десятку найбільш корисних гравців 5 туру АПЛ.