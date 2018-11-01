ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В "Вест Хемі" тренування важкі, але цікаві, - Ярмоленко

Новини » Спорт    01.11.2018 - 15:42
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

--

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко розповів, як проходить тренувальний процес у Мануеля Пеллегріні. Про це футболіст розповів в інтерв'ю офіційному сайту ФФУ.

"Якщо одна гра в тиждень, то по одному тренуванню в день. У середині тижня - два тренування. Вони непрості, так скажу, бігати доводиться нормально. В Англії швидкості інші, в перший час потрібно до цього звикнути, мислити швидше, швидше працювати з м'ячем. Звичайно, в цьому є відмінність.

Якщо брати Пеллегріні або Реброва і Хацкевича, з якими я працював в «Динамо», то більше фізичних вправ в Англії. Тренування важкі, але цікаві. Немає безглуздою біганини, ти весь час працюєш з м'ячем, робиш якісь вправи. Тобі цікаво і важко. Будь-якому футболістові подобається працювати з м'ячем", - сказав Ярмоленко.

 

Нагадаємо, Ярмоленко увійшов в десятку найбільш корисних гравців 5 туру АПЛ.

Збірна України обіграла Чехію і достроково виграла групу Ліги націй Коноплянка став найкращим гравцем в збірній України у матчі проти Італії
Новини України Збірна УкраїниЯрмоленкотренировкиВест Хем
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся