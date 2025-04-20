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Настал момент для Путина. В Британии сделали заявление по "перемирию" в Украине

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Великобритания призвала Россию взять на себя обязательство по прекращению огня на Украине. Оно должно быть полным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина взяла на себя обязательство по полному прекращению огня. Мы призываем Россию сделать то же самое", - заявил представитель британского МИД.

По его словам, пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

"Сейчас настал момент для Путина продемонстрировать серьезность своих намерений по поводу мира, положив конец своему ужасному вторжению", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии.

"Перемирие" на Пасху в Украине

Перед Пасхой, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин объявил об одностороннем 30-часовом "прекращении огня" в Украине.

Это произошло после того, как Вашингтон заявил, что может выйти из мирных переговоров в течение нескольких дней, если Москва и Киев не продемонстрируют готовность прекратить войну.

При этом "прекращение огня", объявленное Путиным, осталось только на бумаге. Поскольку за сутки, 19 апреля, несмотря на объявленное РФ с вечера "перемирие", на фронте в Украине произошли 127 боевых столкновений.

В частности, в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Подробнее о том, что известно о "пасхальном перемирии", как на него отреагировали в Украине и на Западе - читайте в материале РБК-Украина.

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