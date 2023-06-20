ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пора выразить поддержку. Ермак заявил, что Нетаньяху следует посетить Украину

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 18:37
Пора выразить поддержку. Ермак заявил, что Нетаньяху следует посетить Украину Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует посетить Украину, чтобы выразить свою поддержку стране на фоне полномасштабной агрессии России.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Я считаю, что, безусловно, пора премьер-министру Израиля выразить свою поддержку Украине", - сказал Ермак во время брифинга израильским журналистам.

Ермак охарактеризовал Израиль как "самую нейтральную среди стран, у которой хорошие отношения с Украиной".

"Как человек с еврейским папой, я не могу понять, почему Израиль не реагирует", - добавил он.

Позиция Израиля в войне

Израиль осудил полномасштабное вторжение России в Украину

В начале мая Иерусалим направил Украине Израиля радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе, которую производит израильская компания RADA Electronic Industries.

При этом Израиль не оказывает Украине военную помощь.

Кроме того, в скором времени планируется разговор министров обороны Украины и Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Нетаньяху Андрей Ермак
NEWS
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом