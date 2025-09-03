Пришло время надоумить Москву: Сибига о заявлениях Лаврова по Украине

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил "новый набор старых ультиматумов" от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот - ее ультиматумы становятся все более абсурдными", - написал Сибига.

Министр добавил, что такая позиция РФ свидетельствует о росте так называемых "аппетитов" агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

"Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву", - подытожил глава МИД.