ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Настав час подвоїти допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, - Трасс

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 15:27
Настав час подвоїти допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, - Трасс Фото: Ліз Трасс, міністр закордонних справ Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала подвоїти допомогу Україні. Тоді Київ зможе вести переговори з позиції сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову британського дипломатичного відомства у Twitter.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та забезпечити, щоб Україна перемогла Росію, щоб президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс після виступу лідера України на саміті НАТО.

Також вона додала, що Захід залишається солідарним з боротьбою України за свободу.

Нагадаємо, сьогодні у Мадриді відбувається саміт лідерів Північноатлантичного альянсу. Туди було запрошено й Зеленського.

Також ми писали, що Велика Британія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів у якості гарантій для кредиту Світового банку наприкінці 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Великобританія Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом