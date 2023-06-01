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В Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги. Сообщают о вражеских ракетах

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Четверг 01 июня 2023 03:09
В Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги. Сообщают о вражеских ракетах Фото: воздушная тревога объявлена Киеве и ряде областей Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги объявлены в Киеве и ряде областей Украины в ночь на 1 июня. Мониторинговые группы пишут о вражеских ракетах. В столице также прогремели взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушны тревог.

Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха стали массово звучать около половины третьего, а уже к трем ночи тревога объявлена в:

  • Киеве и Киевской области,
  • в Харьковской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Черниговской,
  • Сумской областях.

В Киеве и ряде областей объявлены воздушные тревоги. Сообщают о вражеских ракетах

Мониторинговые группы сообщают о вражеских ракетах. Данную информацию подтвердили в Киевской областной военной администрации.

"Угроза ракетной атаки! В регионе уже работают силы ПВО. Призываем не снимать работу наших защитников и не выкладывать в сеть! Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя или соблюдайте правила "двух стен"", - сообщает КОВА.

В столице прогремели мощные взрывы.

"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!", - пишет мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Позже он сообщил о падении обломков в Днепровском и Деснянском районах города. В этих районах на местах работают экстренные службы.

Как информирует Киевская ГВА, в Деснянском районе в результате падения обломков повреждение одной из поликлиник.

"Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - добавили в администрации.

Кличко добавляет, что в Деснянском районе на одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги. В Днепровском обломки упали на проезжую часть.

РФ массированно атакует Украину

За май российские оккупанты почти 20 раз массированно обстреливали Украину, в основном это происходило ночью.

Чаще всего враг выпускал дроны-камикадзе по Киеву, однако силы ПВО сбивали большинство из них. Кроме того, в этом месяце россияне атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также обстреливали из ОТРК "Искандер", выпуская как крылатые, так и баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличила частоту атак, поскольку, вероятно, накопила ресурсы.

О том, почему россияне все чаще бьют по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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