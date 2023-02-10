Последствия массированной атаки. В регионах Украины перебои со светом: что известно

Россия устроила массированный обстрел Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов начались перебои со светом, в некоторых областях свет экстренно выключен из-за атаки.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации с электричеством на данный момент.
Во время массированной атаки по территории Украины в Хмельницком раздался взрыв. Есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкого общества.
"Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram.
По данным "Хмельницкоблэнерго", часть Хмельницкой области обесточена.
"Обесточена большая часть города Хмельницкого и Хмельницкой, Староконстантиновской, Красиловской территориальных общин. Энергетики прикладывают максимум усилий для осуществления переключений и возобновления распределения электрической энергии. Сохраняйте спокойствие!" – говорится в сообщении облэнерго в Facebook.
В ходе массированного обстрела Украины взрывы слышали и во Львове и области. Там работала ПВО. В регионе могут быть перебои со светом.
"Во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении. Оставайтесь в укрытиях", - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении ДТЭК.
Как сообщалось, по данным "Укренерго" на 9.30 утра россияне устроили 14 ракетную атаку на энергосистему Украины. Есть попадания в энергообъекты в трех регионах, из-за чего наблюдаются перебои со светом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.