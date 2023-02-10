Наслідки масованої атаки. В регіонах України перебої зі світлом: що відомо

Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію з електрикою на зараз.
Під час масованої атаки по території України у Хмельницькому пролунав вибух. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.
"Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", - написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Telegram.
За даними "Хмельницькобленерго", частина Хмельницької області знеструмлена.
"Знеструмлено більшу частину міста Хмельницького та Хмельницьку, Старокостянтинівську, Красилівську територіальні громади. Енергетики прикладають максимум зусиль для здійснення перемикань та відновлення розподілу електричної енергії. Зберігайте спокій!" - йдеться в повідомленні обленерго в Facebook.
Під час масованого обстрілу України вибухи чули і у Львові та області. Там працювала ППО. В регіоні також можуть бути перебої зі світлом.
"У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях", - написав в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні ДТЕК.
Як повідомлялося, за даними "Укренерго" на 9.30 ранку росіяни влаштували 14 ракетну атаку на енергосистему України. Є влучання у енергооб'єкти у трьох регіонах, через що спостерігаються перебої зі світлом.
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