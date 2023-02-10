Наслідки масованої атаки. В регіонах України перебої зі світлом: що відомо

Хмельницький та область

Під час масованої атаки по території України у Хмельницькому пролунав вибух. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

"Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються", - написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Telegram.

За даними "Хмельницькобленерго", частина Хмельницької області знеструмлена.

"Знеструмлено більшу частину міста Хмельницького та Хмельницьку, Старокостянтинівську, Красилівську територіальні громади. Енергетики прикладають максимум зусиль для здійснення перемикань та відновлення розподілу електричної енергії. Зберігайте спокій!" - йдеться в повідомленні обленерго в Facebook.

Львів та область

Під час масованого обстрілу України вибухи чули і у Львові та області. Там працювала ППО. В регіоні також можуть бути перебої зі світлом.

"У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях", - написав в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Київ, Київська та Дніпропетровська області

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться в повідомленні ДТЕК.