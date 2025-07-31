ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Последствия на 27 локациях: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрела

Четверг 31 июля 2025 07:31
UA EN RU
Последствия на 27 локациях: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрела Фото: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Сообщается, что последствия обстрела зафиксированы в 27 локациях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях", - отметил Ткаченко.

По словам начальника Киевской городской военной администрации, больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы столицы.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.

Кроме того, около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину Ракетный удар
Новости
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции