Последствия на 27 локациях: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрела

Фото: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Сообщается, что последствия обстрела зафиксированы в 27 локациях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях", - отметил Ткаченко. По словам начальника Киевской городской военной администрации, больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы столицы.