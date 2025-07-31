Последствия на 27 локациях: в КГВА назвали районы Киева, наиболее пострадавшие от обстрела
Российские войска сегодня ночью, 31 июля, ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Сообщается, что последствия обстрела зафиксированы в 27 локациях столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Всего по Киеву сейчас имеем последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях", - отметил Ткаченко.
По словам начальника Киевской городской военной администрации, больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы столицы.
Комбинированный обстрел Киева 31 июля
В ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.
Кроме того, около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.
Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.